Roxie Węgiel ma za sobą naprawdę intensywny czas. Treningi do "Tańca z gwiazdami" pochłaniały ją każdego dnia na wiele godzin, jednak w końcu może trochę odpocząć. Jak wiadomo, w te wakacje ma odbyć się ślub jej i Kevina, na którego przygotowania przez ostatnie miesiące nie miała zapewne zbyt wiele czasu. Czy teraz się to zmieniło?

Chociaż wydawać by się mogło, że 14. edycja "Tańca z gwiazdami" dopiero co się rozpoczęła, oficjalnie mamy już ją za sobą. Roksanie Węgiel udało się dotrzeć do samego finału, o czym wielu widzów od początku było przekonanych. Zajście tak daleko nie tylko zwiększało jej szansę na wygraną, ale przede wszystkim niezmiennie pochłaniało jej czas. Treningi odbywały się każdego dnia i trwały po wiele godzin!

Przy okazji naszej ostatniej rozmowy z Roxie zapytaliśmy ją więc, czy po zakończeniu "Tańca z Gwiazdami" w końcu ma możliwość odpocząć. Okazuje się, że nic bardziej mylnego! Mimo iż ostatnio udała się z ukochanym do Pragi, po zaledwie kilku dniach relaksu musiała wrócić do pracy.