Roksana Węgiel odpowiedziała na pytanie o Dagmarę Kaźmierską! Młoda gwiazda w rozmowie z Party.pl skomentowała aferę wokół celebrytki i stanęła w jej obronie po tym, jak portal Goniec.pl ujawnił szokujące szczegóły kryminalnej przeszłości Kaźmierskiej. Roksana Węgiel przed naszą kamerą wyznała, że współczuje koleżance z "Tańca z Gwiazdami".

Dagmara Kaźmierska przez wiele lat cieszyła się ogromną popularnością i sympatią widzów. Sławę zdobyła m.in. dzięki udziałowi w "Królowych życia" czy w "Pamiętnikach z wakacji". W ostatnim czasie zrobiło się o niej jeszcze głośniej gdy pojawiła się w "Tańcu z Gwiazdami". Niestety, tuż po tym jak zrezygnowała z dalszego udziału w programie, w mediach pojawiły się przerażające szczegóły dotyczące jej kryminalnej przeszłości. Celebrytka nigdy nie ukrywała, że kiedyś trafiła do więzienia, ale tego, co miała robić swoim ofiarom nie spodziewał się chyba nikt. Kilka tygodni temu okazało się, że Dagmara Kaźmierska zgotowała piekło kobiecie, która pracowała w jej domu publicznym.

Po tym, jak media zaczęły informować o szczegółach przeszłości Dagmary Kaźmierskiej stacje odcięły się od celebrytki, a na planie "Tańca z Gwiazdami" dziennikarze nie mogli zadawać pytań o byłą uczestniczkę tanecznego show. Teraz jednak Roksana Węgiel przerwała milczenie i skomentowała aferę wokół Dagmary Kaźmierskiej!

To jest przykre. Ja jej współczuję, bo ona nigdy tego nie ukrywała. Nie mówię o szczegółach bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, co było prawdą, co nie było prawdą. Ale kiedy ktoś już odsiedział swoją karę, pokutował za swoje winy to nie powinno się do tego wracać

wyznała Roksana Węgiel dla Party.pl