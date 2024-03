Roksana Węgiel zachwyca na parkiecie "Tańca z gwiazdami", ale musi przez to wiele poświęcić. Długie godziny na treningach powodują, że znajduje ona coraz mniej czasu dla rodziny. W nadchodzące święta Wielkanocne również nie zasiądzie przy rodzinnym stole. Czy Roksana Węgiel przeżywa, że w święta będzie z dala od bliskich?

Reklama

Roksana Węgiel o Wielkanocy bez rodziny

Niedawno Roksana Węgiel opowiedziała o nieobecności rodziców w "Tańcu z Gwiazdami". Obowiązki zawodowe i rodzinne nie pozwoliły jeszcze Edycie i Rafałowi Węglom pojawić się w studiu by kibicować córce. Wszystko jednak wskazuje na to, że będą mieli jeszcze ku temu całkiem sporo okazji, ponieważ Roksana Węgiel robi co może by dać z siebie wszystko na parkiecie, a jej wysiłki i talent nie idą na marne, ponieważ otrzymuje najwyższe noty od jurorów.

Jednak udział w programie wiąże się z wieloma wyrzeczeniami — jedno z nich dotyczy nadchodzących świąt Wielkanocnych. Wiele par nie będzie mogło spędzić tych chwil ze swoją rodziną w związku z tym, że w Wielkanoc będą brać udział w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami", który emitowany będzie na żywo. Reporter Party.pl postanowił zapytać Roksanę Węgiel czy Wielkanoc spędzi z rodziną:

To się nie uda — odpowiedziała Roksana.

Niestety nie spędzimy tyle czasu z rodziną, bo jesteśmy z daleka. Tak naprawdę Roksana jest z południa, ja z północy. Jesteśmy w środku Polski no i niestety nie ma możliwości, żebyśmy zobaczyli się z rodzicami, bo tak jest napięty grafik treningów, prób no i też w weekend jest live — wyjaśnił Michał Kassin.

Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału, z którego dowiecie się więcej o planach Roksany Węgiel i Michała Kassina.

Reklama

Zobacz także: Co działo się za kulisami "Tańca z Gwiazdami"? Roxie wyszła ze studia z Kevinem, a Kaźmierska z całą ekipą

Zobacz także