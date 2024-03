Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" już za nami. W minioną niedzielę gwiazdy po raz czwarty zaprezentowały się na parkiecie, a z programem pożegnały się aż dwie pary. Niestety, tym razem z "Tańca z Gwiazdami" odpadli Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski oraz Filip Chajzer i Hanna Żudziewicz. A co działo się po programie? Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Gwiazdy wychodzą ze studia "Tańca z Gwiazdami"

Czternasta edycja "Tańca z Gwiazdami" rozkręciła się na dobre. W najnowszym sezonie hitu Polsatu biorą udział m.in. Roksana Węgiel, Dagmara Kaźmimerska, Anita Sokołowska i Maciej Musiał. I chociaż do finału zostało jeszcze trochę czasu to wydaje się, że fani już wiedzą, kto wygra "Taniec z Gwiazdami". W ostatnim odcinku z show odpadły aż dwa duety, ale wygląda na to, że humory i tak dopisywały wszystkim.

Paparazzi uwiecznili gwiazdy, które wychodziły ze studia "Tańca z Gwiazdami". Tylko spójrzcie na te zdjęcia!