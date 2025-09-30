Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski pojawili się w trzecim odcinku najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Po dwudziestu latach ponownie poprowadzili taneczne show. Jak udział Skrzyneckiej i Gąsowskiego w specjalnej odsłonie programu podsumował Tomasz Wygoda?

Tomasz Wygoda szczerze o Katarzynie Skrzyneckiej i Piotrze Gąsowskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

W minioną niedzielę produkcja "Tańca z Gwiazdami" świętowała 20-lecie programu. Z tej okazji na widowni pojawiła się plejada gwiazd, które tańczyły na najpopularniejszym parkiecie w Polsce. Do prowadzących dołączyli również Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski, którzy w przeszłości byli gospodarzami show. Po tym, co Skrzynecka i Gąsowski zrobili w "Tańcu z Gwiazdami" w sieci zawrzało. A jak ich powrót po latach do programu ocenia Tomasz Wygoda? Juror "Tańca z Gwiazdami" w rozmowie z reporterem Party.pl powiedział wprost:

Po pierwsze oni mają prawo tu być i też na takich zasadach wspomnieniowych i bardzo zabawowych bo przecież oni to robili tyle lat. Super, że się przemiksowały znowu pary prowadzących, że znowu mamy takie wspomnienie tego, do czego byliśmy przyzwyczajani. (...) Bardzo to było fajne, śmieszne i dla ludzi pewnie bardzo bliskie wyznał przed kamerą.

Zobaczcie naszą rozmowę z Tomaszem Wygodą.

