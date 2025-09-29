Wiktoria Gorodecka w rozmowie z Party.pl zabrała głos w sprawie doniesień o swojej taneczne przeszłości. Czy przed udziałem w "Tańcu z Gwiazdami" trenowała taniec? Gorodecka rozprawiła się z doniesieniami na swój temat.

Wiktoria Gorodecka szczerze o swojej tanecznej przeszłości

Nieco ponad trzy tygodnie temu ruszyła najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami". Wśród uczestników, którzy walczą o Kryształową Kulę znalazła się Wiktoria Gorodecka. Aktorka zachwyca swoimi występami, a jurorzy wysoko oceniają jej umiejętności. W drugim odcinku Wiktoria Gorodecka swoim paso doble rozgromiła parkiet "Tańca z Gwiazdami" otrzymując aż 39 punktów. Co ciekawe, ostatnio wyszło na jaw, że udział w show Polsatu to nie jest pierwsze zetknięcie z tańcem dla Wiktorii Gorodeckiej. Pojawiły się informacje, że już wcześniej uczyła się tańca. Jak komentuje to sama gwiazda?

Wiktoria Gorodecka w rozmowie z reporterem Party.pl skomentowała medialne doniesienia na swój temat. Jak to jest z tym doświadczeniem?

Ale tanecznym doświadczeniem? Nie. Można mieć miłość do ruchu, ja bym to tak nazwała bo konkretnego doświadczenia ani w tańcu towarzyskim, ani w żadnym innym tańcu nie mam. Mieliśmy też zajęcia (jako aktorzy przyp. red.) ruchowe w akademii teatralnej więc raczej podziwiam ludzi, którzy przychodzą tutaj bez żadnego doświadczenia. wyznała gwiazda.

Co jeszcze powiedziała nam Wiktoria Gorodecka? Zobaczcie nasz materiał wideo!

