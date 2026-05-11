Aksel i Paulina z "Farmy" znaleźli się w centrum zainteresowania, kiedy po zakończeniu 5. edycji widzowie chcieli dowiedzieć się, czy udało im się stworzyć parę. Jak wiadomo, w programie między nimi iskrzyło, a teraz oboje zabrali głos i postawili sprawę jasno, że nie są w związku. A jak faktycznie wygląda ich relacja? Wojtek z "Farmy" o wszystkim poinformował.

Aksel i Paulina z "Farmy" są parą?

W programie "Farma" ich relacja przyciągała uwagę od momentu, gdy Paulina stała się pełnoprawną uczestniczką. Były swobodne rozmowy, żarty i wyraźna sympatia, której Aksel nie ukrywał. W pewnym momencie tempo podbiła nawet randka, a widzowie zaczęli traktować tę dwójkę niemal jak parę.

Aksel Rumenov, świeżo po zwycięstwie w 5. edycji "Farmy", uciął spekulacje ws. jego relacji z Pauliną i podkreślił, że dziś nie tworzą pary, a ich relacja ma koleżeński charakter. Zaznaczył też, że mimo sympatii, ta historia po prostu nie poszła dalej, bo jak stwierdził oboje są za młodzi.

Wojtek po "Farmie" zdradza kulisy relacji Aksela i Pauliny

Wojtek w rozmowie z reporterką Party.pl ujawnił, jak faktycznie wyglądała relacja Aksela i Pauliny w programie. Zwycięzca "Farmy" się zakochał?

To było fajne. Akselowi się od razu oczy zaświeciły, jak ją zobaczył. Fajna relacja, a w programie był ten wątek à la miłosny. - wyznał Wojtek

Uczestnik przyznał też, że na "Farmie" było mnóstwo fajnych momentów, ale w programie nie zostały one pokazane. Ma swoją teorię na ten temat:

Było dużo fajnych rzeczy, też powinni trochę więcej tego pokazywać, bo było dużo fajnych rzeczy, a nie tylko te kłótnie, ale to się ogląda. Znowu, jakby było za miło za fajnie, to by się nie sprzedało. - dodał

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA