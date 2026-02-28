Podczas niedawnej rozmowy nasza reporterka zapytała aktorkę o jej sposób na szczęśliwy i trwały związek. Gwiazda "Rodzinki.pl" zdradziła, co jej zdaniem jest kluczem do budowania udanej relacji i pielęgnowania uczucia na co dzień. Opowiedziała także, jak spędziła ostatnie Walentynki oraz jakie ma plany na zbliżający się Dzień Kobiet. W pewnym momencie niespodziewanie wspomniała o zaręczynach.

Wiktoria Gąsiewska otworzyła się na temat związku

Wiktoria Gąsiewska należy do grona najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce - widzowie znają ją z wielu cenionych filmów i seriali. Reporterka Party.pl spotkała się z gwiazdą, by porozmawiać między innymi o jej relacji z Jasperem Sołtysiewiczem. Czy zakochani myślą już o kolejnym kroku i planują zaręczyny?

Nic na siłę. Inaczej - bez presji. Jest nam dobrze razem. Jesteśmy dla siebie partnerami, przyjaciółmi a dalsze kroki myślę, że przyjdą tak zupełnie naturalnie zapewniła.

Jaka jest jej recepta na udany związek?

Komunikacja - to jest bardzo ważne. Wsparcie również. Cieszenie się z sukcesów drugiej osoby i dodawanie wiatru w skrzydła niż podcinanie - to jest bardzo ważna umiejętność. No i myślę, że spędzanie wspólnie czasu jak najwięcej. My bardzo dużo czasu spędzamy razem i nam dobrze robi. Wręcz tak dziwnie nam jak jesteśmy gdzieś daleko od siebie opowiadała Gąsiewska.

Młoda aktorka zdradziła również, jak spędziła walentynki ze swoim ukochanym oraz co zaplanowała na zbliżający się Dzień Kobiet. Jesteście ciekawi, co powiedziała? Zobaczcie koniecznie całe wideo.

