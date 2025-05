Wielka miłość po "Sanatorium miłości": "Nie mieszkamy razem, ale codziennie jesteśmy razem"

Zdzisław z "Sanatorium miłości" swoją partnerkę poznał po udziale w programie. Jednak jak podkreśla zgłoszenie do show dla seniorów dało mu odwagę, by zawalczyć o miłość. Jak wygląda codzienność Zdzisława i jego ukochanej Wiesi? Zakochani nie ukrywają, że nie zamieszkali razem, jednak to nie jest dla nich przeszkodą.