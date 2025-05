Zdzisław z siódmej edycji "Sanatorium miłości" w rozmowie z Party.pl zabrał głos w sprawie Ani. To właśnie z nią uczestnik hitu Telewizyjnej Jedynki chciał stworzyć romantyczną relację w programie. Dziś wiemy już, że Zdzisław odnalazł swoje szczęście już po zakończeniu nagrań ostatniego sezonu "Sanatorium miłości", ale teraz odpowiedział na pytanie o Anię.

Zaledwie kilka dni temu zakończyła się siódma edycja "Sanatorium miłości". W finałowym odcinku poznaliśmy Króla i Królową Turnusu. Jak się wówczas okazało pozostali uczestnicy wskazali, że to Ula i Zdzisław zasługują na te tytuły. Uczestnik hitu TVP zdobył sympatię widzów i swoich kolegów z programu. Nie jest tajemnicą, że w "Sanatorium miłości" Zdzisław był zauroczony Anią, a na jednej z randek nie szczędzili sobie czułości. Zdzisław mówił wówczas wprost:

Niestety, Zdzisław i Ania nie stworzyli ostatecznie pary. A jak dziś wygląda ich relacja? Król Turnusu w rozmowie z Party.pl zabrał głos w sprawie Ani i zdradził, co od niej usłyszał.

Jeżeli chodzi o Anię zawsze powtarzałem, że jest bardzo atrakcyjną, piękną, inteligentną kobietą. W samym programie oczywiście podobała mi się jako kobieta. W samym programie - i to mi się podobało- dużo rozmawialiśmy ze sobą i ustaliliśmy niektóre rzeczy. Powiedziała ''Zdziniu jesteś wspaniałym facetem, przyjaciółmi jesteśmy do końca życia''. Uszanowałem to

zdradził nam Zdzisław.