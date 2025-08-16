Po kilku latach przerwy TVP wraca z serialem "Rodzinka.pl". 17. sezon pokaże, jak zmieniły się losy członków rodziny Boskich po latach. Duże zainteresowanie budzi Mateusz Pawłowski, który w rolę Kacperka zaczął się wcielać mając zaledwie siedem lat. Jak reaguje na komentarze internautów i widzów serialu na swój temat?

Kacperek z "Rodzinki.pl" o swojej metamorfozie

Widzowie nie mogli uwierzyć, kiedy kilka lat temu TVP zdecydowało się zrezygnować z serialu o rodzinie Boskich. W jesiennej ramówce, po długiej przerwie, stacja wyemituje nowy sezon. Na konferencji prasowej "Rodzinki.pl" pojawiła się plejada gwiazd znana z serialu. Reporter Party.pl, Bartosz Seklecki, miał okazję porozmawiać z odtwórcą roli Kacperka. Mateusz Pawłowski ma już 21 lat, a wielu fanów serialu przeciera oczy, patrząc jak wygląda ich ulubieniec, którego pamiętają jeszcze z premierowych sezonów. Jak sam aktor reaguje na dyskusje na temat swojego wyglądu?

Może to być związane z tym, że zaczynałem jako najmłodszy (...) Chyba jest tak, że jak jesteś dzieckiem i nagle transformujesz się w dorosłego człowieka to wtedy jest taka największa przemiana.

Jednocześnie wspomniał o Macieju Musiale, który wciela się w jego serialowego brata Tomka. Zobaczcie, co nam zdradził.

