Adam Zdrójkowski podczas oficjalnego pokazu najnowszej odsłony serialu "Rodzinka.pl" chętnie rozmawiał z mediami, a przed kamerą Party.pl opowiedział o najtrudniejszym momencie w swoim życiu. Miał zaledwie osiemnaście lat gdy to się stało.

Adam Zdrójkowski przeszedł trudne chwile

Adam Zdrójkowski to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. Popularność przyniosła mu rola w "Rodzince.pl", która po latach wraca na antenę TVP. Adam Zdrójkowski oprócz roli w uwielbianej przez widzów produkcji o rodzinie Boskich ma na swoim koncie również wiele innych ról w hitowych filmach i serialach. Kilka lat temu razem z ówczesną partnerką, Wiktorią Gąsiewską, wziął również udział w programie "Dance Dance Dance". Teraz Adam Zdrójkowski w rozmowie z reporterem Party.pl przyznał, że to właśnie po zakończeniu tanecznego show przeżywał naprawdę trudne chwile.

Jak miałem 18 lat i skończyłem z Wiktorią program ''Dance Dance Dance''. Pamiętam, że przez rok mi się to odbiło - zjazd adrenalinowy i lata pracy na planie na pełnych bodźcach, a ja mam ADHD dodatkowo, więc zbieranie tych bodźców i podbijanie ich dało to, że w pewnym momencie, jak już w programie byliśmy przez 4-5 miesięcy naprawdę ciężkiej pracy, na obrotach jak profesjonalni tancerze zdradził Adam Zdrójkowski.

Gwiazdor "Rodzinki.pl" nie ukrywa, że mocno schudł i nie wychodził z domu.

Pamiętam mój pierwszy wyjazd jak skończył się program, tydzień po nie mogłem dojść do siebie i rok się skończyło na lekach antydepresyjnych. 60 kilo ważyłem, nie wychodziłem z domu wyznał przed kamerą.

Co jeszcze powiedział nam Adam Zdrójkowski? Zobaczcie nasz materiał wideo.

