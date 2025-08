Serial "Rodzinka.pl" przez wiele lat był jednym z największych hitów TVP. Widzowie pokochali serial o perypetiach rodziny Boskich i ich przyjaciół i nie mogli uwierzyć, gdy w 2020 roku produkcja spadła z anteny. Dziś wiadomo już, że serial wraca, a aktorzy jakiś czas temu wrócili na plan. Czy Tomasza Karolak nie miał obaw związanych z powrotem do "Rodzinki.pl"? Aktor szczerze odpowiedział.

Reklama

Tomasz Karola szczerze o powrocie do "Rodzinki.pl"

W 2020 roku widzowie zobaczyli ostatni odcinek "Rodzinki.pl". Od tamtego czasu co jakiś czas pojawiały się plotki, że być może produkcja będzie kontynuowana, jednak długi nie padały żadne konkrety. Dopiero w zeszłym rok okazało się, że aktorzy wrócą na plan i powstaną nowe odcinki hitu sprzed lat. Małgorzata Kożuchowska nie chciała wracać do "Rodzinki.pl", ale ostatecznie znów wcieli się w Natalię Boską. A co z Tomaszem Karolakiem? Aktor również miał obawy?

Absolutnie żadnych. Ja po prostu wierzę, ufam ślepo reżyserowi i scenarzyście. od razu odpowiedział Tomasz Karolak.

Aktor zdradził, czego widzowie mogą spodziewać się w nowych odcinkach serialu.

Państwo będziecie świadkami myślę troszeczkę innej narracji, którą tutaj prezentujemy, ale też wielu niespodzianek w serialu. To są bardzo poważne niespodzianki bym powiedział, wykraczające nawet poza tę halę, ale nie mogę o nich powiedzieć za bardzo bo jeszcze są objęte tajemnicą, jesienią jak będziemy w emisji to państwo zobaczą

Sprawdźcie, co jeszcze o powrocie na plan "Rodzinki.pl" powiedział nam Tomasz Karolak.

Reklama

Zobacz także: Tomasz Karolak wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”. Maciej Musiał nagle wypalił