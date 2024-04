Weronika Sowa, znana jako Wersow, ma ostatnio bardzo intensywny czas. Oprócz tego, że nagrywa filmy na swój kanał na YouYube i jest mamą małej Mai, Weronika na początku kwietnia wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową po całej Polsce. Postanowiliśmy zapytać gwiazdę o to, czy było to dla niej duże przedsięwzięcie. Przekonajcie się sami, co powiedziała w rozmowie z Party.pl!

Weronika Sowa o swojej trasie koncertowej

Partnerka Friza nie zwalnia tempa i po tym jak wydała swój debiutancki krążek wystartowała z własną trasą koncertową, która cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Odkąd Wersow ogłosiła, że wystąpi w największych polskich miastach, bilety wyprzedały się w oka mgnieniu i nie są już dostępne, co dla Sowy może być wielkim wyróżnieniem. Influencerka do tej pory pojawiła się już w: Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku, a przed nią jeszcze koncerty w Toruniu i Warszawie. Mieliśmy okazję porozmawiać z Wersow o jej trasie koncertowej. Koniecznie zobaczcie, co nam powiedziała:

Bardzo się cieszę, że to tak wygląda. Chciałam oddać siebie w 100% i żeby ten widz, który przyjdzie na moje koncerty, czuł, że wydał te pieniądze i to mu się zwróciło i żeby po prostu to było dla niego fajne przeżycie. przyznała Wersow.

Ostatnio Weronika Sowa miała również inny powód do dumy: okazało się, że jej album p0krył się złotem. Wygląda na to, że influencerce w śpiewaniu idzie wyśmienicie. A Wy, byliście już na koncercie Wersow?

