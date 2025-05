Fani Eurowizji z niecierpliwością czekają na wielki finał konkursu, który rozpocznie się już lada moment. Wsparcie dla naszej tegorocznej reprezentantki napływa z każdej strony, a teraz kilka ciepłych słów na jej temat powiedziała przed naszą kamerą Wersow. Influencerka uważa, że Justyna Steczkowska wygra 69. Konkurs Piosenki Eurowizji.

Werosow przyznaje wprost - Steczkowska wygra Eurowizję!

Justyna Steczkowska świetnie zaprezentowała się w półfinale Eurowizji i bez problemu awansowała do wielkiego finału konkursu. A ten rozpocznie się już dziś, 17 maja 2025 roku punktualnie o godzinie 21:00.

Co ciekawe, tego dnia wiele polskich gwiazd pojawiło się również w Łodzi na See Bloggers 2025. To właśnie tam mieliśmy okazję porozmawiać z Wersow, która przed naszą kamerą oceniła szanse Justyny Steczkowskiej na Eurowizji. Młoda gwiazda internetu, która także prężnie działa w branży muzycznej, przyznała wprost:

Mam takie swoje prorocze myśli, że wydaje mi się, że wygramy. przyznała przed naszą kamerą Wersow

Skąd ma takie przypuszczenia? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

fot.Martin Meissner/Associated Press/East News

