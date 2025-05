Doda oceniła występ Justyny Steczkowskiej na Eurowizji 2025. "Łezka mi się zakręciła"

Doda to wielka fanka Eurowizji, która co roku śledzi poczynania naszych reprezentantów w tym konkursie. Teraz oczywiście trzyma mocno kciuki za Justynę Steczkowską, która w miniony wtorek awansowała do wielkiego finału 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. Doda nie ukrywa, że była zachwycona show, jakie Steczkowska dała na scenie w Bazylei!