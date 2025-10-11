Weronika Sowa i Karol Friz znani w sieci jako Wersow i Friz w rozmowie z Party.pl opowiedzieli o ślubnych wpadkach. Czy wszystko szło po ich myśli przed uroczystością? Zdradzili prawdę.

Wersow i Friz szczerze o swoim ślubie

Wersow i Friz już od kilku lat tworzą jedną z najpopularniejszych par w sieci, a fani od dawna czekali na wieści o ich ślubie. W minione wakacje zakochani zaskoczyli wszystkich informując, że powiedzieli sobie "tak". W sierpniu okazało się, że Wersow i Friz wzięli ślub. Para pochwaliła się swoim szczęściem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wersow i Friz ogłosili przy okazji, że historię ich miłości fani będą mogli zobaczyć w filmie "Friz & Wersow. Miłość w czasach online".

Podczas premiery dokumentu Wersow i Friz w rozmowie z reporterką Party.pl odpowiedzieli na pytanie, czy podczas przygotowań i samej uroczystości doszło do wpadek. Zakochani szczerze odpowiedzieli:

Takich wpadek w sumie było dużo. Na przykład jak przyszliśmy na miejsce wesela to tak patrzymy, kurczę w tym basenie była woda jak to oglądaliśmy. To było dzień przed, ja tak mówię ''nie wiem, u nas w domu to się ta woda z osiem godzin nalewa, ja nie wiem, czy ona się zdąży nalać tutaj''. Więc kilka takich elementów było, ale wszystko było pod kontrolą odpowiedział Friz.

Co jeszcze powiedzieli nam Wersow i Friz? Zobaczcie nasz materiał wideo.

