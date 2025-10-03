Karol Wiśniewski, znany jako Friz, oraz Weronika Sowa, występująca pod pseudonimem Wersow, to bez wątpienia jedna z najpotężniejszych par w polskim internecie. Od lat utrzymują się na szczycie popularności, a ich kanały śledzą miliony fanów. Dla wielu młodych ludzi są ikonami sukcesu i symbolem życia w rytmie mediów społecznościowych.

Choć para publikowała setki filmów o codziennym życiu, to dopiero teraz zdecydowali się pokazać więcej niż kiedykolwiek wcześniej. W filmie dokumentalnym „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” otwierają drzwi do swojej prywatności i zapraszają widzów do świata, który dotąd znali tylko najbliżsi.

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" – film, który obnaża prawdę

Dokument „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” to emocjonalna podróż przez życie najpopularniejszej pary influencerów w Polsce. Widzowie zobaczą, jak wyglądały kulisy największych projektów Friza i Wersow – zarówno tych medialnych, jak i osobistych.

Podczas oficjalnej premiery filmu z udziałem gwiazd powiedzieli nam:

Jest ekscytacja duża, cieszymy się, że bardzo dużo ludzi przyszło, czujemy, że to jest fajny film, że dużo fajny rzeczy pokazuje mówi nam Karol Wiśniewski

Zobaczcie sami fragment rozmowy z parą powyżej. "Friz & Wersow. Miłość w czasach online” od 3.10 w kinach! Wybieracie się?

