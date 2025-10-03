Wersow i Friz przekazali radosne wieści: "Jest ekscytacja"
Najpopularniejsza para polskiego internetu, Friz i Wersow, pokazuje swoje życie jak nigdy wcześniej. W dokumencie „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” widzowie zobaczą kulisy ich sukcesu oraz niedawnego ślubu. Co mówią nam sami zainteresowani?
Karol Wiśniewski, znany jako Friz, oraz Weronika Sowa, występująca pod pseudonimem Wersow, to bez wątpienia jedna z najpotężniejszych par w polskim internecie. Od lat utrzymują się na szczycie popularności, a ich kanały śledzą miliony fanów. Dla wielu młodych ludzi są ikonami sukcesu i symbolem życia w rytmie mediów społecznościowych.
Choć para publikowała setki filmów o codziennym życiu, to dopiero teraz zdecydowali się pokazać więcej niż kiedykolwiek wcześniej. W filmie dokumentalnym „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” otwierają drzwi do swojej prywatności i zapraszają widzów do świata, który dotąd znali tylko najbliżsi.
"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" – film, który obnaża prawdę
Dokument „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” to emocjonalna podróż przez życie najpopularniejszej pary influencerów w Polsce. Widzowie zobaczą, jak wyglądały kulisy największych projektów Friza i Wersow – zarówno tych medialnych, jak i osobistych.
Podczas oficjalnej premiery filmu z udziałem gwiazd powiedzieli nam:
Jest ekscytacja duża, cieszymy się, że bardzo dużo ludzi przyszło, czujemy, że to jest fajny film, że dużo fajny rzeczy pokazuje
Zobaczcie sami fragment rozmowy z parą powyżej. "Friz & Wersow. Miłość w czasach online” od 3.10 w kinach! Wybieracie się?
