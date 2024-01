Waldemar Gilas to rolnik, który w 10. edycji popularnego show TVP budził chyba największe emocje wśród telewidzów. Teraz jednak fani kibicują rozwojowi jego relacji z Dorotą. A co Waldemar uważa nt. udziału osób LGBT w "Rolnik szuka żony"? Tylko nam zdradził, jakie ma podejście do tego tematu!

Waldemar z "Rolnika" o udziale osób LGBT w show

Niedawno produkcja "Rolnik szuka żony" zaskoczyła telewidzów stanowiskiem ws. udziału osób niehetoroseksualnych w show - na instagramowym profilu show pojawiła się niespodziewana wypowiedź na ten temat. Wszystko wskazuje więc na to, że widzowie mogą spodziewać się niemałej rewolucji w kolejnych odsłonach programu.

A co na temat zgłaszania się osób LGBT do "Rolnik szuka żony" uważa Waldemar, który zyskał sporą popularność po swoim udziale w 10. odsłonie show? W rozmowie z naszą reporterką, Natalią Cieślak, rolnik zdradził swoje stanowisko.

Wydaje mi się, że można dać każdemu szansę. Nie można ich dyskryminować. To są ludzie, którzy mają dobre prawa (...) Sam jestem ciekaw, jak to zostałoby przyjęte - przyznał Waldemar z ''Rolnika''.

Rolnik przyznał jednoznacznie, że jego zdaniem format "Rolnik szuka żony" po dziesięciu edycjach wymaga odświeżenia. Co dokładnie ma na myśli? Obejrzyjcie całą wypowiedź Waldemara!

