Maciej Kubik i Karolina Bonowicz wzięli udział w 11. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Swoimi przemyśleniami po udziale w eksperymencie, w wywiadzie dla Party.pl, podzielił się Maciej. Czego najbardziej się obawiał?

Maciej Kubik o obawach przed "ŚOPW"

Po zakończeniu 11. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie brakowało kontrowersji. Tym razem okazało się, że żadna z programowych par nie przetrwała. Głośno również było w kwestii ekspertek, które zajmowały się doborem par. Tuż po emisji finału okazało się, że każda z nich zrezygnowała z dalszego udziału w programie.

Nie jest tajemnicą, że trwa nabór do kolejnego sezonu "ŚOPW", więc niespodzianką dla widzów będą nie tylko nowi bohaterowie ale również eksperci, którzy będą mieli za zadanie połączyć je w pary. Chociaż Maciej Kubik nie odnalazł miłości w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", bardzo dobrze wspomina swój udział w eksperymencie. W rozmowie z naszą reporterką, zdradził, co było elementem całego eksperymentu, którego obawiał się najbardziej. Zobaczcie fragment rozmowy z uczestnikiem 11. sezonu ślubnego show TVN.

