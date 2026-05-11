Miniona niedziela dostarczyła widzom Polsatu ogrom wrażeń. Oficjalnie dobiegła końca 18. edycja "Tańca z gwiazdami", którą zwyciężył Gamou Fall, tańczący w parze z Hanią Żudziewicz. Werdykt odbił się szerokim echem, bo wielu widzów stawiało na wygraną Sebastiana Fabijańskiego. Dopiero teraz na jaw wyszło, które miejsce zajął.

W finałowym odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" emocji nie brakowało. Uczestnicy zaprezentowali ostatnie choreografie, które poruszyły widzów i jurorów do głębi. Zwycięzca jednak mógł być tylko jeden i został nim Gamou Fall. Model od samego początku cieszył się ogromną sympatią odbiorców, choć równolegle wielu wierzyło w wygraną Sebastiana Fabijańskiego.

Ogłoszenie wyników przyniosło nie tylko konsternację wśród części fanów, ale i kluczowe pytanie - jak przedstawia się tabela miejsc! Produkcja nie zdradziła bowiem w finałowym odcinku, które miejsce zajęły pozostałe pary. Na tą informację przyszło nam trochę poczekać, ale teraz wszystko stało się jasne.

Na pierwszym miejscu, zgodnie z finałowym komunikatem, znaleźli się Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Najmocniejszy zwrot akcji dotyczy jednak dalszego układu: Sebastian Fabijański i Julia Suryś wcale nie byli drudzy, jak można by się spodziewać po ogromnym poparciu dla aktora. Jak ujawnił Pudelek, to miejsce przypadło Magdalenie Boczarskiej i Jackowi Jeschke.

Fabijański i Suryś uplasowali się dopiero na trzecim miejscu, z kolei na czwartym znaleźli się oczywiście Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. To zestawienie wywraca do góry nogami to, co wiele osób "dopisało" sobie po emocjonującym finale. Fabijański, obecny w finałowej czwórce i mocno komentowany w trakcie sezonu, ostatecznie zamknął podium na trzecim miejscu.

Z ustaleń Pudelka wynika, że Gamou Fall miał wyraźną przewagę od początku finałowej rywalizacji i nie oddał prowadzenia. Najciekawiej było jednak za jego plecami, bo układ sił zmieniał się po kolejnych występach, szczególnie po freestyle’u. Po tej części na drugie miejsce miała wysunąć się Magdalena Boczarska. Najwięcej głosów po freestyle’u miała zyskać Paulina Gałązka, jednak ten skok nie przełożył się na miejsce na podium i zakończyła finał tuż za pierwszą trójką.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś w "Tańcu z Gwiazdami"