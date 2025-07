Viki Gabor to polska wokalistka urodzona 10 lipca 2007 w Hamburgu, pochodząca z muzykalnej romskiej rodziny. Po kilku latach życia w Wielkiej Brytanii wróciła do Polski i zamieszkała w Krakowie. Jej muzyczna kariera nabrała rozpędu w 2019 roku, gdy wystąpiła w drugiej edycji „The Voice Kids”. Trafiła do drużyny Tomsona i Barona, a jej talent szybko zdobył serca widzów. Teraz artystka mówi, z kim chciałaby stworzyć muzyczny duet!

Viki Gabor o swoich muzycznych planach. Chciałaby stworzyć duet z idolem młodego pokolenia

Viki Gabor niedawno skończyła 18 lat i prężnie rozwija swoją karierę muzyczną. Przypomnijmy, że w 2020 roku wydała album „Getaway (Into My Imagination)”, który osiągnął status złotej płyty. Na płycie znalazły się takie hity jak „Ramię w ramię” z Kayah, „Forever and a Night” czy „Not Gonna Get It”. Kolejne lata przyniosły albumy „ID” (2022) i „Terminal 3” (2024), a także 23 single, 8 singli promocyjnych i 26 teledysków.

Teraz w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że ma wiele marzeń odnośnie swojej dalszej kariery. Chce tworzyć duety z najbardziej znanymi artystami w Polsce. Na jej liście jest między innymi... "Otsochodzi".

Nie chcę zapeszać (...) to może się udać! Otsochodzi jest fajne! - wygadała się Viki Gabor

Z kim jeszcze Viki Gabor chciałaby stworzyć feat muzyczny? Zobaczcie cały materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej!

