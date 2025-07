Viki Gabor gości w rodzimym show-biznesie od dobrych kilku lat. Z uwagi na młody wiek często musiała borykać się ze skrajnymi opiniami dotyczącymi jej decyzji czy nawet scenicznych stylizacji. W końcu jednak wokalistka może czuć się pewniej, bowiem dopiero co osiągnęła pełnoletniość. W tym czasie również udzieliła wywiadu naszemu reporterowi, w trakcie którego otworzyła się na wiele kwestii. Słowa o związku zaskakują.

Viki Gabor pierwszy raz o nim wspomniała

10 lipca Viki Gabor świętowała swoje 18. urodziny! W tym samym czasie również wypuściła niezwykle poruszający singiel - "Wszystko co mam". W rozmowie z naszym reporterem opowiedziała nieco więcej o utworze, przyznając, że od początku miał opowiadać o emocjach. Chciała, by piosenka niosła za sobą pewien przekaz, dlatego tekst bezpośrednio odnosi się do... związku kobiety i mężczyzny.

Jak stwierdziła, w utworze opowiada o tym, jak wiele do naszego życia może wnieść druga połówka. Jednocześnie bez ogródek uznała, że przeważnie to początki relacji są tak usłane różami.

Moim zdaniem ta piosenka jest bardzo emocjonalna. Abstrachując, że jest też bardzo taneczną piosenką. Chcieliśmy, żeby miała jakiś przekaz. Jest ona o relacji pomiędzy dziewczyną a chłopakiem. O tym, że fajnie jest mieć drugą połówkę, że zawsze te początki związku są najlepsze. Bo tam jest ta iskierka, wszystko jest takie super

Artur Zawadzki/REPORTER

