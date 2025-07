Lipiec to przełomowy miesiąc dla Viki Gabor. Młoda artystka po dłuższej przerwie wypuściła nowy singiel pt. "Wszystko co mam", a także oficjalnie wkroczyła w dorosłość. Piosenkarka ma więc podwójne powody do świętowania, a w rozmowie z nami uchyliła rąbka tajemnicy na temat celebrowania swojej osiemnastki. Trzeba przyznać, że zaskoczyła odpowiedzią!

Viki Gabor o swojej osiemnastce

Jak wiadomo, w dzisiejszych czasach osiemnastki kojarzą się z hucznymi imprezami, które pamięta się do końca życia. Wiele znanych młodych gwiazd organizowało niezapomniane przyjęcia, o których długo rozpisywały się media. A jak jest w przypadku Viki Gabor? Dzień przed swoją osiemnastką wokalistka zdradziła nam, jak zamierza świętować swoje wejście w dorosłość.

Myślę, że w gronie rodzinnym po prostu to spędzę. Ze znajomymi, z najbliższymi. Posiedzimy, pogadamy, pośmiejemy się - odparła Viki Gabor

Czy to oznacza, że piosenkarka nie planuje wystrzałowej imprezy urodzinowej? Zobaczcie, co jeszcze zdradziła w naszej rozmowie. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

Tak Viki Gabor będzie świętować swoją 18-stkę./Fot. Pawel Wodzynski/East News

