Dominika Serowska w rozmowie z Party.pl zdradziła, czy chciałaby wystąpić w kolejnym telewizyjnym show. Czy przyjęłaby propozycję udziału w "Tańcu z Gwiazdami" i czy wystąpiłaby wtedy w parze z Marcinem Hakielem? Takiego komentarza nie spodziewał sie chyba nikt. Ukochana tancerza nie owijała w bawełnę.

Dominika Serowska zaskoczyła komentarzem ws. "Tańca z Gwiazdami"

O Dominice Serowskiej zrobiło się głośno gdy okazało się, że związała się z Marcinem Hakielem. Tancerz znalazł szczęście u jej boku i coraz częściej zabierał nową ukochaną na salony. To właśnie na jednej z oficjalnym imprez okazało się, ze Marcin Hakiel i Dominika spodziewają sie dziecka. Ich synek pojawił się na świecie ponad rok temu. Co ciekawe, kilka miesięcy po porodzie ukochana tancerza postanowiła przyjąć zaproszenie do trzeciej edycji "Królowej przetrwania".

Tuż przed premierą reality show wszystkie uczestniczki pojawiły się na konferencji prasowej. To właśnie tam reporterka Party.pl zapytała Dominikę Serowską o ewentualny udział w kolejnych produkcjach. Pojawiło sie pytanie o "Taniec z Gwiazdami".

Na pewno nie z Marcinem, nie ma takiej opcji. Uważam, że robienie wszystkiego ciągle razem jest chore. Ja w ogóle nie rozumiem par, które razem wszystko robią. (…) Nie, ja na ten momenty chyba bym się nie kusiła na jakieś ''Tańce z Gwiazdami'', chociaż Marcin mówi ''zobaczysz, że to przyjdzie ten moment''. Na razie nie mam takiej propozycji, nie dostałam jej tak oficjalnie więc nie mam się nad czym zastanawiać zdradziła przed naszą kamerą.

Co jeszcze powiedziała nam ukochana Marcina Hakiela? Zobaczcie nasz materiał wideo!

