Uczestniczka "Warsaw Shore" po latach zaskoczyła wyznaniem. "To się wymknęło spod kontroli"
Program "Warsaw Shore" w latach swojej emisji plasował się w czołówce najpopularniejszych reality-show w kraju. Grono imprezujących w Warszawie młodych osób gromadziło przed telewizorami ogromną publiczność i budziło niemałe emocje. Po latach jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek zaskoczyła szczerym wyznaniem: "bardzo żałuję swojej decyzji".
"Warsaw Show" w latach swojej świetności nie schodził z ust polskich telewidzów i budził ogromne poruszenie w mediach. Po latach od emisji jednego z najszerzej komentowanego reality-show głos zabrała jedna z uczestniczek programu, która była źródłem jednych z największych kontrowersji, jakie widzowie mogli oglądać w programie. Jak patrzy na swoje telewizyjne doświadczenie z perspektywy czasu?
Lena z "Warsaw Shore" szczerze o hejcie
Lena z "Warsaw Shore" w wywiadzie z Party.pl otworzyła się na temat swojego udziału w reality-show, zdradzając, jakie emocje towarzyszyły jej przy emisji kolejnych sezonów. Uczestniczka zdradziła sekret "Warsaw Shore", a także przyznała, że jej strategią w programie było wykreowanie fikcyjnego alter ego mającego wzbudzać w telewidzach skrajne emocje. Choć plan się udał, to skutki takiego działania nie były dla niej miłe.
Jak sama wyznała, już po krótkim filmie zapowiadającym sezon "Warsaw Shore", zgromadziła 400 komentarzy, z czego żaden nie był pozytywny. Lena po latach stwierdziła, że plan na wykreowanie postaci w reality-show nie był idealny.
Nie do końca to poszło zgodnie z planem. Chciałam być osobą kontrowersyjną, ale jednocześnie miłą i przyjazną dla wszystkich. (...) Później to się gdzieś wymknęło spod kontroli.
Lena otwarcie opowiedziała też o swoich emocjach po wyemitowaniu pierwszego sezonu show.
Po pierwszym sezonie miałam coś takiego, że 'nigdy więcej tam nie pójdę', 'bardzo żałuję swojej decyzji'.
W dalszej części rozmowy Len zdradziła nam, czy hejt w Internecie przeniósł się również na krytykę w realnym życiu.
