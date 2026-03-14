Uczestniczka "Warsaw Shore" o śmierci Jeza i decyzji o zakończeniu show. "Nadal to jest takie dziwne"
Jeremiasz „Jez” Szmigiel, uczestnik „Warsaw Shore” odszedł w lutym 2025 roku. Miał zaledwie 30 lat, a jego śmierć wstrząsnęła show-biznesem, teraz głos w tej sprawie zabrała Angelika z "Warsaw Shore". Co powiedziała o tej tajemniczej śmierci?
Jeremiasz „Jez” Szmigiel, znany widzom z reality show "Warsaw Shore" emitowanego na antenie MTV, zmarł w wieku 30 lat. Wiadomość o jego śmierci pojawiła się 16 lutego, a stacja opublikowała oświadczenie, w którym przekazała, że jest wstrząśnięta stratą. Przyczyna śmierci Jeremiasza „Jeza” Szmigla nigdy nie została podana do publicznej wiadomości. Po roku od tych tragicznych wydarzeń głos zabrała Lena z "Warsaw Shore", która ujawnia kulisy programu.
Koniec "Warsaw Shore"
W połowie lutego 2025 roku pojawiły się tragiczne informacje o Jeremiaszu Szmiglu,który odszedł niedługo po zakończeniu zdjęć do programu. W następstwie tej tragedii MTV Polska wstrzymało wszelkie działania promocyjne w mediach społecznościowych.
Stacja przekazała też, że "Warsaw Shore" kończy się wraz z ostatnim odcinkiem 21. sezonu. Informacja została opublikowana jako ostateczne rozstrzygnięcie, a jednocześnie zamknięcie kolejnego etapu programu, który przez lata gromadził wierną widownię.
Angelika z "Warsaw Shore" o śmierci Jeza
Teraz Angelika Kramer "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy" w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską została zapytana o Jeza. Uczestniczka nie ukrywa, że to dla niej bardzo trudny temat.
Mieliśmy z nim sezon, który nie został wyemitowany, bo nie wyglądałoby to dobrze, skoro go już nie ma, a my pokazujemy jak imprezował. Może to miało coś do czynienia, ale nam już mowili kilka razy, że 'Warsaw Shore' się kończy.
Angelika podkreśla, że nikt się już nie dowie, co było powodem tej tragedii:
Stało się co się stało i nikt tego nie umie wyjaśnić. Nikt się nie dowie dlaczego... Nadal to jest takie dziwne, że go nie ma
Zobacz także: