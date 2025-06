Paula jest obecnie jedną z najpopularniejszych uczestniczek "Love Never Lies". Jakiś czas temu było głośno o jej rzekomej relacji z Maciejem Pelą, a teraz Paula w szczerej rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską opowiedziała o wypadku, który mógł skończyć się dla niej tragicznie...

Uczestniczka "Love Never Lies" przeżyła tragiczny wypadek

Paula Wicherska to 24-letnia uczestniczka drugiego sezonu programu "Love Never Lies: Polska", emitowanego na platformie Netflix. W show wzięła udział ze swoim ówczesnym partnerem, Kamilem Kowalskim. Choć ich związek nie przetrwał po zakończeniu programu, Paula zyskała popularność i stała się aktywną influencerką w mediach społecznościowych.

W sierpniu 2024 roku Paula uległa poważnemu wypadkowi podczas swojego pierwszego skoku ze spadochronem. W wyniku tego zdarzenia doznała złamania kręgosłupa w dwóch miejscach oraz miednicy.

Moje takie bardzo beztroskie życie zakończył wypadek. Skoczyłam ze spadochronem i w rezultacie połamałam kręgosłup w dwóch miejscach i połamałam też miednicę. (...) Ja ani przez chwilę nie czułam się sama, nie czułam się samotna, nie czułam się źle. Do końca chyba nie zdawałam sobie sprawy z powagi tej sytuacji, ale zniosłam to bardzo dobrze. - powiedziała Paula dla Party.pl

Po przetransportowaniu helikopterem do szpitala, stanęła przed wyborem: pozostawić złamania bez interwencji, co groziło trwałym kalectwem, lub poddać się skomplikowanej operacji. Zdecydowała się na operację, a po trzech miesiącach od wypadku zaczęła wracać do normalności, zaskakując pozytywną energią i optymizmem.

Dla mnie to była jakaś nauczka może, lekcja życiowa, ale teraz z perspektywy czasy nie traktuje tego jako negatywne doświadczenie. Nawet kiedy lekarze mówili, że powinnam się z tym delikatnie pogodzić, że może być różnie, bo mnie tak naprawdę od śmierci dzieliły milimetry. Tam było bardzo blisko jeśli chodzi o przerwanie rdzenia, w ogóle był naruszony. Od początku nikt nie dawał gwarancji, że ja będę mogła ustać na własnych nogach. (...) W mojej głowie tego nie było, poleżę sobie chwilę, odpocznę, ludzie będą mi serwować jedzonko do łóżka, a potem będzie dobrze.

Życie prywatne Pauli po zakończeniu "Love Never Lies"

Po rozstaniu z Kamilem, Paula pozostaje singielką, choć przyznała, że jest otwarta na nowe znajomości. W czerwcu 2025 roku media obiegły zdjęcia Pauli w towarzystwie tancerza Macieja Peli, byłego partnera Agnieszki Kaczorowskiej. Choć fotografie sugerowały bliską relację, Paula stanowczo zaprzeczyła, jakoby łączyło ich coś więcej niż znajomość, podkreślając, że nigdy nie byli parą.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Paulą Wicherską. O czym jeszcze opowiedziała przed kamerą Party.pl?

