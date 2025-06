Siostra Pawła z "Love Never Lies" bierze udział w hitowym show TVN? W sieci pojawiło się oświadczenie

Pomimo iż Netflixowy hit "Love Never Lies" ujawnił najmroczniejsze sekrety Pawła i Kasi, niszcząc przy tym ich małżeństwo, to stał się dla mężczyzny istną trampoliną do sławy. Czy również jego siostra zapragnęła rozgłosu? Internauci są przekonani, że wzięła udział w kultowym show TVN. Teraz uczestniczka zabrała głos.