Przypomnijmy, że Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska rozstali się we wrześniu 2024 roku. Była para zaczęła układać swoje życia na nowo, jednak zarówno tancerka, jak i jej (jeszcze) mąż, nie opowiadają w mediach, co aktualnie dzieje się w ich sferze uczuciowej. Tym bardziej zaskakujące dla fanów okazały się czułe zdjęcia Macieja Peli z uczestniczką "Love Never Lies", Paulą Wicherską. Co tak naprawdę się wtedy działo? Jakie relacje łączą Paulę i Macieja? Postanowiliśmy o to zapytać samą zainteresowaną. Paula zdradziła nam całą prawdę!

Paula z "Love Never Lies" o czułych zdjęciach z Maciejem Pelą. Co tak naprawdę ich łączy?

Nasza reporterka postanowiła zapytać Paulę z "Love Never Lies" wprost, co tak naprawdę łączy ją i Maćka Pelę. Wówczas uczestniczka hitowego show Netflixa odpowiedziała:

Nigdy nie byliśmy razem, nigdy tak naprawdę nie łączyła nas żadna relacja - zaczęła Paula

Z czego zatem wynikały czułe kadry Pauli z "Love Never Lies" i Maćka Peli, które trafiły do sieci i były szeroko komentowane przez internautów? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej! Z kolei nasz cały wywiad z Paulą możecie zobaczyć na naszym kanale Youtube. Link poniżej.

Maciej Pela i Paula Wicherska

