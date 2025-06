Klaudia Marchewka, uczestniczka 7. edycji programu "Kanapowcy", w rozmowie z Party.pl odniosła się do fali krytyki ze strony widzów, jaka spadła na uczestników po emisji odcinka, w którym młodzi bohaterowie programu nie potrafili rozpoznać podstawowych warzyw. Jak przyznała, pomyłki były autentyczne i nie miały nic wspólnego z reżyserią, a całe zamieszanie wokół braku kulinarnej wiedzy – choć zaskakujące – wywołało również i u niej rozbawienie.

Klaudia Marchewka odnosi się do zarzutów widzów

Klaudia z 7. edycji "Kanapowców" przeszła spektakularną metamorfozę w programie, zrzucając 22 kilogramy. Uczestniczka show przeszła na dietę dopiero trzy dni po innych uczestnikach, co nie było dla niej łatwe. Ich początki bez wątpienia nie należały do łatwych, a wielu uczestników "Kanapowców" nie znało nawet nazw pewnych warzyw. W jednym z odcinków 19-letni Kacper nie potrafił rozpoznać pora, myląc go z pietruszką, a widzowie nie pozostawili na nich suchej nitki. W rozmowie z naszym reporterem Party.pl Klaudia Marchewka odniosła się do tego odcinka i wytłumaczyła, jak to naprawdę było.

Faktycznie Kacper czy Oski, oni naprawdę nie wiedzieli, nie byli w stanie znaleźć, rozróżnić. Pamiętam, że Oski miał coś tam z oliwą chyba. Ja prawdopodobnie chyba pomyliłam bakłażana z ... czymś tam pomyliłam. (...) Absolutnie to nie było reżyserowane. Ja to oglądałam i nie mogłam ze śmiechu wytrzymać, bo wiedziałam, jak to będzie wyglądać dalej. Wiadomo, że widzowie, jak oglądali to na bieżąco i widzieli, że ktoś nie odróżnia warzyw, to było dla niego chore zaczęła Klaudia.

To jednak nie wszystko! Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by dowiedzieć się, co jeszcze miała do powiedzenia Klaudia.

