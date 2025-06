Klaudia Marchewka wzięła udział w ostatniej edycji "Kanapowców", a program przyniósł jej sporą popularność. W hicie TTV Klaudia przeszła ogromną metamorfozę. Po wielkim finale show uczestniczka wybrała się do "Dzień Dobry TVN", ale po programie musiała zmierzyć się z gorzkimi komentarzami. Klaudia w rozmowie z Party.pl odniosła się do tej sytuacji.

Zaledwie kilka tygodni temu zakończyła się najnowsza edycja "Kanapowców". Tym razem w programie wzięli udział młodzi uczestnicy, którzy postanowili zmienić swoje życie. Wśród osób, które pojawiły się w hicie TTV była Klaudia Marchewka. Piękna uczestniczka "Kanapowców" postanowiła zrzucić zbędne kilogramy. Klaudia pod okiem prowadzącego program rozpoczęła treningi i zaczęła zdrowo się odżywiać co przyniosło ogromny sukces. Uczestniczka schudła w programie aż 22 kilogramy. Tuż po zakończeniu "Kanapowców" Klaudia pojawiła się w "Dzień Dobry TVN", a internauci zaczęli komentować jej wygląd. Pojawiły się opinie, że kamera dodała jej kilogramów. Teraz Klaudia Marchewka wspomina ten czas:

Wszyscy co mnie widzieli mówili, że dobrze wyglądam. Jak ja zobaczyłam siebie w tej kamerze, jak ja płakałam. Boże, jak ja płakałam. Ja normalnie brałam telefon, robiłam sobie zdjęcie mówię ''no nie wyglądam tak'', robię stąd no też tak nie wyglądam. Ja tam wyglądałam, jakbym ważyła 120 kilo i teraz weź przetłumacz ludziom, że tak nie wyglądasz.

Klaudia nie ukrywa jednak, że jej waga zmieniła się po programie "Kanapowcy".

Ja przytyłam 5 kilo po programie, ale to tylko ze względu na to wydaje mi się, że wróciłam do węglowodanów, których my nie mieliśmy w ogóle. Nie jadłam ziemniaków, nie jadłam ryżu

wyznała w rozmowie z reporterem Party.pl