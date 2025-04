Andziaks i Luka to jedna z najpopularniejszych par youtuberów w Polsce. Od lat dzielą się swoim codziennym życiem, podróżami i ważnymi momentami z życia prywatnego. Tym razem Luka zdecydował się na bardzo osobiste wyznanie. Przed naszą kamerą opowiedział o swojej edukacji i planach na przyszłość. Dlaczego temat szkoły wciąż budzi w nim emocje? O tym dowiecie się z naszego wideo.

Zaskakujące wyznanie Luki. "Jestem tylko maturzystą"

Luka, czyli Łukasz Trochonowicz, to popularny youtuber, który od lat dzieli się z fanami swoim codziennym życiem, podróżami i pasjami. Prywatnie jest mężem Andziaks, czyli jednej z najpopularniejszych youtuberek w Polsce. Choć w sieci działa już od lat i mogłoby się wydawać, że wiadomo o nim wszystko, to niewiele osób wie, jakie ma wykształcenie. Postanowiliśmy więc zapytać go o ten temat. Gdy nasz dziennikarz z ciekawości poruszył kwestię edukacji, Luka bez wahania odpowiedział:

To drażliwy temat. Jestem z wykształcenia maturzystą

Youtuber zdradził, że po zdaniu matury rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku polityka społeczna, jednak jego przygoda zakończyła się przedwcześnie.

Na trzecim roku zakończyliśmy studia – powiedział Luka, dodając, że jego przyjaciel Adrian próbował jeszcze kontynuować naukę, jednak problemy z promotorem skłoniły go do rezygnacji.

Mimo tych doświadczeń Luka nie zamierza na tym poprzestać. Przyznał, że zapisał się na nowe studia, a co więcej, inspiracją do powrotu na uczelnię była jego teściowa. A na jaki kierunek się zdecydował? Dowiecie się, oglądając nasze wideo!

