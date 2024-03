Sylwia Bomba to jedna najbardziej lubianych gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Wszyscy fani polskiego show biznesu na pewno doskonale ją kojarzą, ale czy również przypadkowi przechodnie znają skalę jej popularności? Tylko spójrzcie, jak zareagowali na pytanie o Sylwię Bombę!

Reklama

Sylwia Bomba w naszym nowym formacie "Druga twarz gwiazdy"

Sylwia Bomba zdobyła ogromną sympatię i popularność dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Dziś fani śledzą jej losy nie tylko w hitowym show stacji TTV, ale także za pośrednictwem Instagrama, na którym gwiazda zgromadziła już ponad 900 tys. obserwujących! Jak widać, Sylwia Bomba cieszy się ogromnym, medialnym zainteresowaniem, dlatego w naszym nowym formacie "Druga twarz gwiazdy" postanowiliśmy sprawdzić, jak zareagują na nią przypadkowi przechodnie! Jak się okazało, nie wszyscy kojarzyli gwiazdę "Gogglebox", przez co doszło do kilku zabawnych pomyłek. Sylwia Bomba jednak do wszystkiego podeszła z ogromnym dystansem i poczuciem humoru.

Zobaczcie nasze wideo powyżej, aby zobaczyć reakcję przypadkowych przechodniów na Sylwię Bombę!

Reklama

Zobacz także: Sylwia Bomba tylko nam przekazała te wielkie wieści. To stanie się już niedługo