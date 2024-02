Sylwia Bomba zyskała ogromną popularność dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", ale to oczywiście nie oznacza, że jest to jej jedyne zajęcie. Gwiazda prężnie działa w kilku branżach, a już niedługo ruszy z kolejnym projektem. W rozmowie z naszym reporterem zdradziła, o co dokładnie chodzi!

Reklama

Sylwia Bomba przekazała wspaniałe wieści. To stanie się już niedługo

Z Sylwią Bombą mieliśmy okazję porozmawiać na kilka dni przed jej wylotem na rajskie wakacje z Grzegorzem Collinsem. Spotkaliśmy się z gwiazdą na sesji zdjęciowej do programu "Gogglebox" i to właśnie wtedy porozmawialiśmy między innymi o tym, co poza udziałem w show TTV robi jeszcze Sylwia Bomba. Jest tego naprawdę sporo!

,,Gogglebox'' jest dla mnie całkowicie dodatkowy, natomiast nie ukrywam, że popularność, jaką dał mi ,,Gogglebox'', te wszystkie moje działania poboczne, te wszystkie kampanie reklamowe, występy w różnych telewizjach, programach, no dały mi popularność, którą po prostu jestem w stanie w jakiś sposób monetyzować. - powiedziała przed naszą kamerą Sylwia Bomba

Co więcej, gwiazda już niedługo zamierza ruszyć z kolejnym, wielkim projektem! To właśnie w rozmowie z naszym reporterem zdradziła te wielkie wieści.

Ja biorę udział w wielu projektach - wypuszczam własne ubrania, wypuszczam własne... Nie wiem, czy mogę zdradzić teraz, ale będzie moje jedzenie, kosmetyki. Będzie bardzo dużo i to będzie takie jedzenie, którego nie ma, a które myślę, że jest bardzo potrzebne wszystkim osobom, które starają się dbać o dietę. - dodała Sylwia Bomba

Co jeszcze na ten temat zdradziła nam Sylwia Bomba? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Reklama

Zobacz także: Jakie relacje z Tosią ma Grzegorz Collins? Sylwia Bomba nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała!