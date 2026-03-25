"M jak miłość" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a jego bohaterowie na stałe zapisali się w świadomości widzów. Jednym z aktorów, którzy od dłuższego czasu współtworzą sukces produkcji, jest Maurycy Popiel. Choć serial stał się dla niego zawodowym fundamentem, aktor nie ukrywa, że patrzy na swoją karierę szerzej i nie boi się nowych wyzwań.

Maurycy Popiel wyjawił szczegóły dot. pracy w "M jak miłość"

Maurycy Popiel nie ma wątpliwości, że udział w "M jak miłość" to najważniejszy etap w jego dotychczasowej karierze. To właśnie dzięki tej roli zdobył popularność i rozpoznawalność wśród szerokiej publiczności. Mimo silnego związku z serialem Popiel nie zamyka się wyłącznie na jedną produkcję. Wręcz przeciwnie - aktywnie rozwija swoją karierę i bierze udział w castingach do innych projektów. To dla niego naturalny krok w zawodzie aktora, który wymaga ciągłego poszukiwania nowych wyzwań i możliwości. Choć widzowie najczęściej kojarzą go z "M jak miłość", jego ambicje sięgają znacznie dalej.

Pojawia się jednak pytanie, które nurtuje wielu fanów: czy po 12 latach aktor myślał o odejściu z serialu?

Nasza reporterka postanowiła zapytać o to wprost. Odpowiedź Maurycego Popiela pokazuje, że temat zmian nie jest mu obcy, choć podchodzi do niego z dużym spokojem.

Myślałem na wszystkie możliwe tematy. Rozważam wszystkie możliwe opcje. Natomiast jakie podejmuję decyzje, to o tym świadczy moja kariera i to, co się w niej dzieje - mówi Popiel.

Aktor nie ukrywa, że zdarza mu się analizować różne scenariusze i zastanawiać nad tym, jak mogłaby wyglądać jego droga zawodowa bez udziału w serialu. Jednocześnie jednak nie pozwala, by takie rozważania wpływały na jego codzienne decyzje.

Myślę, co by było gdyby, ale nie zamierzam się tym przejmować. Lubię swoje życie, lubię swoją rzeczywistość, lubię swoją karierę. Czuję się bardzo dobrze - podkreśla.

Czy Maurycy Popiel odejdzie z "M jak miłość"?

Na ten moment wszystko wskazuje więc na to, że Maurycy Popiel jest w pełni usatysfakcjonowany swoją sytuacją zawodową. Nie odczuwa potrzeby radykalnych zmian, a "M jak miłość" wciąż stanowi ważną część jego życia.

Nie oznacza to jednak, że aktor całkowicie wyklucza nowe kierunki. Wręcz przeciwnie - otwarcie przyznaje, że w przyszłości może przyjść moment na zmianę.

Na pewno przyjdzie taki dzień, że albo serial się skończy, albo ja nie będę go potrzebował w swoim życiu i będę chciał sprawdzić, co jest za zakrętem, ale na razie jest ok - podsumowuje.

Na dziś Maurycy Popiel pozostaje jednym z filarów "M jak miłość", jednocześnie konsekwentnie budując swoją pozycję w branży i nie zamykając się na nowe możliwości.

