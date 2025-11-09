Maurycy Popiel otwarcie o współpracy z Anną Muchą. "Wyklarowało się w ten sposób"
Maurycy Popiel szczerze opowiedział o współpracy z Anną Muchą. Nie zabrakło szczerych słów uznania,
Maurycy Popiel, aktor znany m.in. z seriali i produkcji teatralnych, w ostatnim wywiadzie postanowił szczerze opowiedzieć o swojej współpracy z Anną Muchą. Popiel, Mucha i Janicka zatańczyli w trio i zachwycili jury i widzów, jak aktor wspomina ten czas?
Maurycy Popiel i Sara Janicka o współpracy z Anną Muchą
Maurycy Popiel w rozmowie z naszym reporterem, dał do zrozumienia, że praca z Anną Muchą była dla niego dużym wyzwaniem, ale również inspirującym doświadczeniem. Aktorka słynie z ogromnego zaangażowania, energii i profesjonalizmu, co potrafi podnosić poprzeczkę. Czy tym razem też tak było na parkiecie tanecznego show?
Całkiem przyjemnie się układała współpraca. Choreografia złożyła się z kilku naszych pomysłów
Gdzieś nam się to wyklarowało ten sposób, a nie inny. Dostaliśmy dosyć sugestywną piosenkę i sugestywny taniec, więc tak sobie wyobraziliśmy sobie tego naszego wspólnego tańca w trio
Sara Janicka podkreśliła, że Anna Mucha ma mocny temperament, dlatego bardzo się dogadała z aktorką. Co jeszcze zdradziła nam para numer 1? Zobaczcie w wideo.
