Maurycy Popiel, aktor znany m.in. z seriali i produkcji teatralnych, w ostatnim wywiadzie postanowił szczerze opowiedzieć o swojej współpracy z Anną Muchą. Popiel, Mucha i Janicka zatańczyli w trio i zachwycili jury i widzów, jak aktor wspomina ten czas?

Maurycy Popiel i Sara Janicka o współpracy z Anną Muchą

Maurycy Popiel w rozmowie z naszym reporterem, dał do zrozumienia, że praca z Anną Muchą była dla niego dużym wyzwaniem, ale również inspirującym doświadczeniem. Aktorka słynie z ogromnego zaangażowania, energii i profesjonalizmu, co potrafi podnosić poprzeczkę. Czy tym razem też tak było na parkiecie tanecznego show?

Całkiem przyjemnie się układała współpraca. Choreografia złożyła się z kilku naszych pomysłów - wyjawił Maurycy Popiel.

Gdzieś nam się to wyklarowało ten sposób, a nie inny. Dostaliśmy dosyć sugestywną piosenkę i sugestywny taniec, więc tak sobie wyobraziliśmy sobie tego naszego wspólnego tańca w trio - dodał aktor.

Sara Janicka podkreśliła, że Anna Mucha ma mocny temperament, dlatego bardzo się dogadała z aktorką. Co jeszcze zdradziła nam para numer 1? Zobaczcie w wideo.

Zobacz także:

fot. VIPHOTO/East News