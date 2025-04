O Macieju Peli znów jest głośno - tym razem nie tylko z powodu głośnego rozstania z Agnieszką Kaczorowską. Tancerz postawił na siebie i coraz częściej pojawia się na widowni "You Can Dance - Po prostu tańcz!". W rozmowie z nami zdradził, że z jedną z jurorek łączy go wyjątkowo bliska i długoletnia znajomość.

Tak Maciej Pela mówi o Ryfie z "YCD". Fani będą zaskoczeni

Maciej Pela w rozmowie przed naszą kamerą nie krył emocji, gdy temat zszedł na Ryfę - jurorkę programu "You Can Dance", z którą łączy go wieloletnia relacja. Tancerz przyznał, że trudno mu ocenić ją obiektywnie, ponieważ znają się od lat.

Znam Ryfę od 18 lat. My tańczyliśmy na parkietach w każdej możliwej lokalizacji – czy to klub, sala, czy zawody – powiedział szczerze.

Pela nie ukrywał, że Ryfa miała ogromny wpływ na jego rozwój taneczny.

Uczyła mnie tańczyć, byłem u niej na warsztatach z hip-hopu i house'u. To jest ikona(...) Ciężko mi powiedzieć coś innego niż ‘wow’, że ona tam siedzi – dodał z uznaniem.

Jego słowa są nie tylko dowodem szacunku, ale też pokazują, jak silna więź i taneczna historia łączą go z jurorką. Dla fanów może być to zaskoczenie, bo dotąd nie mówił publicznie o ich tak bliskiej znajomości. W rozmowie przed naszą kamerą tancerz wyznał również inne, nieznane dotąd szczegóły. A co jeszcze nam powiedział? Tego dowiecie się, oglądając nasze wideo!

