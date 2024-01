Maciej Orłoś to nie tylko prezenter telewizyjny, jest również aktorem i dziennikarzem. W latach 1991-2016 związany był z Telewizją Polską. Prezenter po odejściu z TVP pracował w telewizji WP, Radio Zet i Radio Nowy Świat. Jak się niedawno okazało, Orłoś wrócił do stacji TVP.

Maciej Orłoś opowiedział o powrocie do TVP

Maciej Orłoś po 7,5 rocznej przerwie wrócił do miejsca, w którym pracował przez wiele lat. W rozmowie z naszą reporterką prezenter został zapytany o to, jak jego rodzina zareagowała na powrót do "Teleexpressu".

Wszyscy byli na tak. Podobnie było, jak odchodziłem z 'Teleexpressu' i Telewizji Polskiej - wyznał Maciej Orłoś.

Prezenter "Teleexpressu" dodał, że podczas odejścia ze stacji TVP jego rodzina bardzo go wspierała i podobnie było w tym przypadku. Najbliżsi zrozumieli decyzję dziennikarza i uznali powrót do "Teleexpressu" za dobry pomysł.

Więcej szczegółów na temat powrotu do stacji i reakcji rodziny Maciej Orłosia zobaczycie w wideo.

