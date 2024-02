„Terapeuci mnie ratują” - wyznała Amanda w wywiadzie z Angeliką Bielską z Party.pl. Okazuje się, że uczestnicy "Love Never Lies" po programie przeżywają równie gorzkie chwile. Byli partnerzy otworzyli się w tym temacie w naszym wywiadzie. Koniecznie poznajcie szczegóły.

"Love Never Lies": Kornel i Amanda o swoich emocjach po udziale w programie

Pomimo faktu, że finał miłosnego formatu "Love Never Lies" odbył się jakiś czas temu, widzowie nadal żyją wydarzeniami, jakie miały miejsce w willi Pokus oraz willi Obaw. Nie da się ukryć, że w show dla par naprawdę sporo się wydarzyło. Najlepszym tego przykładem jest relacja Amandy i Kornela, która po 9 latach rozpadła się po programie. Amanda z "Love Never Lies" zdradziła nam, że wciąż porównuje się do Iwony. Jak się okazuje, nie tylko to ją rusza. Ulubienica widzów zdradziła redaktorce Party.pl Angelice Bielskiej, że ciężko jej się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Ja chodzę ogólnie na terapię, bo troszeczkę się tam podłamałam po tym wszystkim jednak, także mnie tutaj terapeuci ratują. Ja jestem w trakcie szukania siebie.Trochę głupio to brzmi, jak się ma 26 lat. wyznała Amanda.

Jak po rozstaniu sobie poradził Kornel? Jeżeli chcecie wiedzieć, koniecznie zobaczcie cały wywiad!