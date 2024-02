Kornel i Amanda opowiedzieli o swoich relacjach po "Love Never Lies". Z Party.pl porozmawiali również o trudnych chwilach w programie. Amanda wróciła wspomnieniami do wątku Iwony, o którą była zazdrosna i przez którą popadła w kompleksy:

Nie obwinia jednak Iwony a Kornela.

Chociaż to Ania i Paulina wygrały drugą edycję "Love Never Lies", wszyscy uczestnicy cieszą się dużą popularnością po emisji programu. W redakcji Party.pl gościliśmy Amandę i Kornela, którzy zakończyli swoją relację po "Love Never Lies". Szczególnie trudnym momentem w programie było dla nich wejście Iwony, gdy Kornel przebywał w "willi pokus". Nie ukrywał, że wpadła mu w oko. Amanda była załamana i mocno porównywała się z nieznajomą;