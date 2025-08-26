Od 2020 roku Klaudia Halejcio jest związana z Oskarem Wojciechowskiem, z którym doczekała się córeczki Nel. Para chętnie dzieli się swoim życiem w sieci, nie szczędząc sobie uczuć. W 2023 roku aktorka potwierdziła, że doszło do zaręczyn, a niedługo potem rozpoczęła ślubne przygotowania. Do ceremonii jednak wciąż nie doszło. Czy niebawem się to zmieni?

Klaudia Halejcio rozgadała się ws. ślubu

W rozmowie z naszym reporterem Halejcio przyznała wprost, że wraz z ukochanym dwukrotnie podejmowali próby organizacji ślubu, ale obie kończyły się niepowodzeniem. Choć nie zdradziła szczegółów, nie kryła, że mocno przeżyła całą sytuację.

Cały czas nie możemy się zdecydować. Oprócz dwóch prób, które się nie udały z takim smutnym sukcesem dla nas, które ja bardzo przeżyłam. I po tych przeżyciach stwierdziłam, że potrzebuję odsapnąć i przygotować wszystko na nowo

Czy w związku z tym Klaudia i Oskar rozpoczęli przygotowania po raz trzeci? Okazało się, że wciąż jest w tym temacie wiele niewiadomych.

Aktorka z dużą dozą niepewności wypowiedziała się w kwestii samej lokalizacji ślubu. Co nam powiedziała? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

Klaudia Halejcio z partnerem, fot. Instagram/klaudiahalejcio

