Choć premierowy odcinek 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" zapewnił wszystkim parom przejście do kolejnego etapu show, to zasady programu niestety są nieubłagane. W minioną niedzielę, 21 września, z tanecznym show Polsatu musiała pożegnać się pierwsza z par. Po zaciekłej rywalizacji i wymagających tanecznych popisach, to właśnie Ewa Minge i partnerujący jej Michał Bartkiewicz musieli na dobre pożegnać się z wizją zdobycia Kryształowej Kuli "Tańca z Gwiazdami". Tylko u nas Katarzyna Zillmann tak wzruszająco skomentowała decyzję jury. Co sądzi o eliminacji projektantki z programu?

Katarzyna Zillmann o odpadnięciu Ewy Minge z "Tańca z Gwiazdami"

Za nami kolejny wzruszający odcinek jubileuszowej 30. polskiej odsłony tanecznego show z udziałem celebrytów. Po tym, jak produkcja "Tańca z Gwiazdami" postanowiła podarować Beacie Tyszkiewicz Kryształową Kulę programu, honorując w ten sposób jej wieloletni wkład w tworzenie show, przyszedł czas na rywalizację. Kolejne pary zaprezentowały wymagające choreografie, jednak dla jednego z duetów to był ostatni etap rywalizacji. Zgodnie z decyzją jury, to właśnie Ewa Minge i Michał Bartkiewicz musieli pożegnać się z programem.

W rozmowie z naszym reporterem Katarzyna Zillmann skomentowała eliminację Ewy Minge z "Tańca z Gwiazdami". Światowej sławy wioślarka przyznała wprost, że nie była gotowa na taki obrót spraw.

To jest mega smutne, bo ja nie zdawałam sobie sprawy chyba, że faktycznie ktoś musi odpaść. Z Ewą w ostatnim tygodniu dużo spędzałyśmy czasu, bo miałyśmy sale obok siebie i odwiedzałyśmy się, wspierałyśmy - wyznała w rozmowie z naszym reporterem Katarzyna Zillmann.

Burza wokół eliminacji Ewy Minge z "Tańca z Gwiazdami"

Jak się jednak okazuje, nie tylko Katarzyna Zillmann była poruszona eliminacją Ewy Minge z "Tańca z Gwiazdami". Tuż po emisji drugiego odcinka tanecznego hitu Polsatu w sieci zawrzało. Internauci ostro komentowali nie tylko fakt, że projektantka straciła możliwość dalszej walki i Kryształową Kulę programu, ale też jej wymowne słowa, jakie skierowała w stronę jednego z jurorów, Rafała Maseraka.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Katarzyna Zillmann.

