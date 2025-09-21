Kto odpadł w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami"? Relacja na żywo z odcinka
Kolejne wielkie emocje gwarantowane, a to wszystko za sprawą emisji drugiego odcinka jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami". Już dziś wieczorem pożegnamy pierwszą z par. Kto to będzie? Śledźcie naszą relację na żywo, z której dowiecie się wszystkich szczegółów.
Przypomnijmy, że jubileuszowa edycja "Tańca z gwiazdami" wystartowała 14 września 2025 roku i na parkiecie zaprezentowały się wszystkie pary biorące udział w nowej odsłonie show. Największe wrażenie na jury zrobił występ Katarzyny Zillmann i Janji Lesar - panie za swoje paso doble otrzymały aż 36 punktów. Świetnie poradzili też sobie Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.
Z kolei na samym dole tabeli uplasowali się Tomasz Karolak i Izabela Skierska, otrzymując 23 punkty od jury. Choć aktor nie popisał się tanecznie, to jednak zrobił dla widzów takie show, że z pewnością będzie mógł liczyć na ich sms-owe wsparcie w programie.
"Taniec z gwiazdami" odcinek 2. Relacja na żywo
Co najważniejsze, w pierwszym odcinku jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami" nikt nie odpadł, a to oznacza, że dziś po raz pierwszy pożegnamy jedną z par. Kto to będzie? Śledźcie naszą relację na żywo, by być na bieżąco ze wszystkimi występami. Przypomnijmy, że o Kryształową Kulę "Tańca z gwiazdami" walczy 11 par. Oto one:
- Para nr 1: Maurycy Popiel i Sara Janicka
- Para nr 2: Lanberry i Piotr Musiałkowski
- Para nr 3: Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński
- Para nr 4: Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko
- Para nr 5: Aleksander Sikora i Daria Syta
- Para nr 6: Ewa Minge i Michał Bartkiewicz
- Para nr 7: Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska
- Para nr 8: Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin
- Para nr 9: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska
- Para nr 10: Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
- Para nr 11: Tomasz Karolak i Izabela Skierska
Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco.
Zobacz także: