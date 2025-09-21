Przypomnijmy, że jubileuszowa edycja "Tańca z gwiazdami" wystartowała 14 września 2025 roku i na parkiecie zaprezentowały się wszystkie pary biorące udział w nowej odsłonie show. Największe wrażenie na jury zrobił występ Katarzyny Zillmann i Janji Lesar - panie za swoje paso doble otrzymały aż 36 punktów. Świetnie poradzili też sobie Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

Z kolei na samym dole tabeli uplasowali się Tomasz Karolak i Izabela Skierska, otrzymując 23 punkty od jury. Choć aktor nie popisał się tanecznie, to jednak zrobił dla widzów takie show, że z pewnością będzie mógł liczyć na ich sms-owe wsparcie w programie.

"Taniec z gwiazdami" odcinek 2. Relacja na żywo

Co najważniejsze, w pierwszym odcinku jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami" nikt nie odpadł, a to oznacza, że dziś po raz pierwszy pożegnamy jedną z par. Kto to będzie? Śledźcie naszą relację na żywo, by być na bieżąco ze wszystkimi występami. Przypomnijmy, że o Kryształową Kulę "Tańca z gwiazdami" walczy 11 par. Oto one:

Para nr 1: Maurycy Popiel i Sara Janicka

Para nr 2: Lanberry i Piotr Musiałkowski

Para nr 3: Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński

Para nr 4: Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

Para nr 5: Aleksander Sikora i Daria Syta

Para nr 6: Ewa Minge i Michał Bartkiewicz

Para nr 7: Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska

Para nr 8: Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin

Para nr 9: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska

Para nr 10: Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Para nr 11: Tomasz Karolak i Izabela Skierska

Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco.

