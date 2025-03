TYLKO U NAS! Julia Von Stein została gwiazdą Polsatu! Już tego nie ukrywa: "Cudowny jest powrót do telewizji"

Julia Von Stein to gwiazda takich formatów jak "Diabelnie boskie" czy "Królowe życia". Jak wiadomo, celebrytka już jakiś czas temu odeszła z TTV i skupiła się na swoim własnym kanale. Teraz jednak ogłosiła wielki powrót do telewizji i właśnie jest w trakcie nagrywania nowego formatu dla Polsat Cafe. Sprawdźcie, co zdradziła przed naszą kamerą!