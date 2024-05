Ida Nowakowska bardzo dobrze sobie radzi po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" i nie narzeka na brak zajęć. Prezenterka realizuje projekty za oceanem, które jak sama twierdzi, są spełnieniem jej marzeń. Tylko nam zdradziła nieco więcej o swoich planach.

Ida Nowakowska musiała pożegnać się z "Pytaniem na śniadanie" razem z resztą prowadzących po tym, jak nowa koalicja rządząca przejęła stacje. Zmiany w śniadaniówce TVP odbiły się sporym echem w mediach, a nie wszyscy widzowie są przekonani do nowych prowadzących. Ostatnio Ida Nowakowska zdradziła, jak została zwolniona z "Pytania na śniadanie", co mocno ją zabolało. Teraz w rozmowie z Party.pl prezenterka została zapytana o projekty w Los Angeles, Waszyngtonie i Paryżu. Ida Nowakowska przyznaje, że spełnia swoje marzenia za oceanem.

Rzeczywiście moje życie jest podzielone między Stany Zjednoczone i też Paryż, bo tam też robię projekt. Natomiast cały czas wracam do Warszawy i Warszawa będzie miejscem, który zawsze będzie dla nas domem. Projekty w Stanach są dla mnie bardzo ważne, bo są niezwykłe i łączę różne rzeczy, które ja robię od dziecka i to jest dla mnie najważniejsze i to zawsze chciałam robić (...) To, co robię jest czymś, co łączy to, co chcę robić bardzo, bardzo długo

— powiedziała Ida Nowakowska.