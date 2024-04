Ida Nowakowska udzieliła wywiadu dla "Wprost.pl", gdzie opowiedziała o swojej współpracy z TVP oraz jak przeżyła zwolnienie z "Pytania na śniadanie". To pierwszy raz, kiedy zdecydowała się aż tak otworzyć na ten temat:

Reklama

Pierwszy raz poczułam się dyskryminowana i że zastosowano wobec mnie odpowiedzialność zbiorową.

Wbiła też szpilę nowej szefowej "Pytania na Śniadanie", Katarzynie Dobrzyńskiej. To w wyniku jej decyzji straciła tam pracę.

Ida Nowakowska o zwolnieniu z "Pytania na śniadanie"

Na początku 2024 roku zwolniono wszystkich gospodarzy z "Pytania na śniadanie". Wówczas stracili pracę: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Tomasz Wolny i Ida Nowakowska, Robert Koszucki i Małgorzata Opczowska, Tomasz Kammel i Izabella Krzan, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Ida Nowakowska dopiero po kilku miesiącach zdecydowała się skomentować to, co wtedy przeżyła, gdy okazało się, że musi pożegnać się ze śniadaniówką. W wywiadzie dla "Wprost" skomentowała decyzję nowej szefowej, którą została Katarzyna Dobrzyńska:

Z takim zachowaniem spotkałam się po raz pierwszy w życiu. Pierwszy raz poczułam się dyskryminowana i że zastosowano wobec mnie odpowiedzialność zbiorową. Nikt nigdy nie wyjaśnił mi, dlaczego straciliśmy wiarygodność. To nie chodzi o to, że Kinga miała inną koncepcję na ludzi prowadzących, bo do tego każdy reżyser ma prawo.

Przy okazji wbiła szpilę nowej szefowej "Pytania na śniadanie":

Zrobiła to ostentacyjnie, nie zastanawiając się, że wielu osobom może zrobić krzywdę. Myślę, że zadziałały tu jej emocje, bo miała momenty, kiedy długo nie mogła znaleźć pracy

n/z Tomasz Wolny i Ida Nowakowska fot. AKPA

W wywiadzie dla "Wprost.pl" Ida Nowakowska skomentowała również przytyki, że była "pupilką Kurskiego":

Zobacz także

To stwierdzenie w podtekście podważa mój profesjonalizm i jest złośliwe w stosunku do obu stron, zarówno do mnie jak i państwa Kurskich

Na temat swoich relacji z Jackiem Kurskim powiedziała:

Z panem Jackiem Kurskim przez 4 lata rozmawiałam 3 razy. A czy byłam pupilką państwa Kurskich? Nie wiem, myślę, że warto zapytać o to bezpośrednio ich, ale myślę, że im przede wszystkim zależało na tym, aby programy, w których ja występowałam, bo tylko o tych mogę mówić, były robione z rozmachem, nowocześnie i na światowym poziomie, również dlatego widzowie je pokochali. Pewnego dnia, nagle dowiedziałam się, że pan Kurski z dnia na dzień został zwolniony, a chwilę potem jego żona. Równocześnie ja nadal pracowałam w Pytaniu na Śniadanie, obecnie kontynuuję pracę przy The Voice Kids

Ida Nowakowska

Ida Nowakowska zabrała głos także w kwestii swoich zarobków w TVP. Nie ukrywa, że proponowano jej "umowę gwiazdorską", jednak nie skorzystała z niej, ponieważ to oznaczałoby, że nie miałaby możliwości mieć wpływu na to, co robi nie tylko na antenie ale i w swoich mediach społecznościowych:

W TVP proponowano mi umowę gwiazdorską za duże pieniądze, ale to nie doszło do skutku, ponieważ chciałam być wolnym strzelcem, zachować swoje media społecznościowe i mieć wpływ na to, co robię. Czułam, że chcę się rozwijać, zależało mi na rolach aktorskich, tańcu i śpiewie. TVP nie miała w tym czasie takich projektów, a mojego autorskiego nie mogła zrealizować, umowa więc nie doszła do skutku.

Reklama

Zobacz także: Straciła pracę w TVP, a oburzeni Polacy zaczepiają ją na ulicy. Nowakowska przerywa milczenie

Ida Nowakowska fot. AKPA