Amanda i Kornel z "Love never lies" niestety rozstali się po programie. Czy to właśnie show miało wpływ na to, że zrezygnowali z kontynuowania 9-letniego związku?

Myśmy życia nie znali poza sobą - przyznał Kornel.

Opowiedzieli o kulisach rozstania.

Co działo się między Amandą a Kornelem po "Love never lies"?

Za nami 2. edycja "Love never lies". Nie wszystkim parom jednak udało się pozytywnie wyjść z eksperymentu. Amanda i Kornel swój udział w show Netflixa okupili łzami a ostatecznie zdecydowali się na rozstanie. Kiedy się poznali ona miała tylko 16 lat, a on 19. W rozmowie z Party.pl, Amanda przyznała, że gdyby nie "Love never lies" prawdopodobnie nadal byłaby z Kornelem. Tak podsumowała swój związek:

Trwałby, całe życie ze sobą byliśmy. Czasami miałam momenty zwątpienia. Pytałam Kornela: czy Ty nie chcesz jakiejś przerwy, poznać kogoś a nie cały czas tylko ja? Ja nawet do takiego momentu dochodziłam. A on: Nie, jesteś jedyna. Ale miałam w głowie: Czy on nie będzie chciał czegoś próbować? Wydaje mi się, że taka sytuacja (rozstanie - przyp. red.) prędzej czy później miałaby miejsce.

Kornel i Amanda z "Love never lies" poruszyli także temat powodów swojego rozstania:

Po programie bardzo dużo się złego między nami wydarzyło.

Program to jest jedno a to co później to jeszcze byśmy nakręcili jeden albo dwa sezony. - mówili.

Co dokładnie mieli na myśli? Zobaczcie nasze nowe wideo z Amandą i Kornelem z "Love never lies".

