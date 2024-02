Związek Sandry i Billa z programu "Love Never Lies" wydawał się najbardziej burzliwy ze wszystkich związków w programie. Widzowie ochoczo śledzili ich zmagania. Było to spowodowane licznymi zdradami, których dopuścił się Bill. W wywiadzie dla Party.pl para potwierdziła, że ich związek się zakończył, ale próbują odbudować relację na nowo. Zobaczcie, co powiedzielii nam uczestnicy programu "Love Never Lies".

Sandra i Bill nie są razem

Drugi sezon programu "Love Never Lies" właśnie się zakończył, a widzowie mają nadzieję na emisję trzeciego sezonu. Program miał dużą oglądalność między innymi za sprawą Billa i Sandry. Bill otwarcie przyznał się do tego, że zdradził swoją dziewczynę aż 6 razy, z 6. kobietami. Wydawać by się mogło, że taki związek jest skazany na niepowodzenie, jednak para próbowała odbudować go na nowo.

Podczas wywiadu dla Party.pl uczestnicy potwierdzili jednak, że ich związek się zakończył, ale pozostają w kontakcie i próbują reanimować swoją relację. Sandra zauważyła pewną różnicę:

Jest inaczej, wcześniej to było odbudowywanie związku, będąc w związku, a teraz mieliśmy dłuższą przerwę(...) stwierdziliśmy, że wychodzi to naturalnie

Para zaznaczyła również, że do niczego się nie zmuszają i stawiają na naturalność. Wychodzą z założenia, że jeśli mają być razem, to na pewno się to uda. Sandra zaznaczyła, że uświadomili sobie, że wcześniej ta relacja przynosiła im dużo smutku:

Ta relacja sprawia więcej cierpienia, niż pożytku, totalnie nie mieliśmy kontaktu

Teraz jest już inaczej i para dobrze czuje się w swoim towarzystwie. Oczywiście kibicujemy im w drodze do pojednania. Sandra i Bill powiedzieli, że utrzymują kontakt nie tylko ze sobą, ale również z innymi uczestnikami show.

Posłuchajcie, co para mówiła o innych uczestnikach programu "Love Never Lies".

