Dominika Serowska wystąpiła jako jedna z uczestniczek 3. sezonu „Królowej przetrwania”. Prywatnie jest partnerką Marcina Hakiela. Niedawno została również mamą, dlatego jej udział w programie okazał się dla niej szczególnie wymagający. Nie tylko przez trudne warunki dżungli, ale także tęsknotę za rodzinnym życiem. Już pierwszy odcinek przyniósł kilka mocnych spięć pomiędzy uczestniczkami. Jak zareagowała na to Dominika Serowska? Padł wymowny komentarz.

Dominika Serowska komentuje konflikt Karoliny i „Małej Ani”

Pierwszy odcinek nowego sezonu „Królowej przetrwania” już za nami. Wyzwania, przed jakimi stanęły uczestniczki show, okazały się źródłem późniejszych konfliktów. Karolina Pajączkowska i Ania Sowińska „Mała Ania” pokłóciły się na wizji.

Na początku powodem ich ostrej wymiany zdań był znaleziony w sypialni karaluch. Później kolejne spięcie wywołała przegrana konkurencja. Jak przyznała Dominika Serowska, obserwowała konflikt dziewczyn, jednak nie chce opowiadać się po żadnej ze stron. Zdradziła jednak, że prywatnie bliżej jej do Karoliny.

W rozmowie z dziennikarką Party.pl Dominika wyznała również, że niektóre uczestniczki nastawiły się na częste konflikty, jednak jej wcale na tym nie zależało.

Dziewczyny, które były nastawione na to, żeby te dymy były, poszły z takim założeniem, ja się temu po prostu trochę przyglądałam, bliżej oczywiście mi było w tym wszystkim do Karoliny, bo ją bardziej polubiłam, ale w tamtym momencie Ania też była w porządku i jakby nie miałam poczucia, że chce stanąć po czyjejś stronie, tylko raczej starałam się zrozumieć w czym jest problem wyznała przed naszymi kamerami.

Dominika Serowska o swoich wrażeniach w programie „Królowa przetrwania”

W dalszej rozmowie Dominika Serowska wyznała, że nie tylko rozłąka z rodziną była dla niej najtrudniejsza. Okazało się, że warunki panujące w dżungli przerosły jej wyobrażenia. Gwiazda „Królowej przetrwania” wymieniła, które sytuacje sprawiły jej najwięcej trudności.

Dla mnie trudne było to, że korzystam z toalety przy kamerach, że nie ma się jak zasłonić, nie ma się jak normalnie umyć, to spanie to w ogóle jakoś kosmos, stres związany z tym, co się w nocy może wydarzyć wyznała Dominika.

Jeśli jesteście ciekawi o czym jeszcze opowiedziała Dominika Serowska w rozmowie dla Party.pl, koniecznie obejrzyjcie pełne wideo dostępne powyżej!

Zobacz także: